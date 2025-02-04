Сергей Жестянников заявил, что Алексей Канаев утратил связь с родной землей

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников считает, что депутат Госдумы Алексей Канаев утратил связь с родной землей.

Как ранее сообщал NewsVO, сегодня на заседании регионального политсовета «Единой России» было принято единогласное решение об исключении Канаева из партии.

«У однопартийцев накопилось слишком много вопросов к коллеге, который утратил связь с родной землей и своими избирателями. Задача, которая стоит перед депутатами и органами исполнительной власти – это развитие региона и повышение благополучия вологжан. Но однозначно - личные интересы и собственный пиар не должны стоять во главе угла», - написал Жестянников в соцсетях.

Напомним, сам Канаев заявил, что на решение политсовета об исключении его из партии повлияла его позиция по закону об ограничении продаж алкоголя, который в народе получил название «12-14».