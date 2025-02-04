Алексей Канаева исключили из «Единой России»

[ Общество ]

Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев исключен из «Единой России» решением регионального отделения партии. Об этом сам Канаев написал в соцсетях. По его словам, причиной исключения из партии стала его позиция по закону об ограничении продаж алкоголя, который в народе получил название «12-14».

«Поддерживая необходимость запрета «наливаек», обратил внимание на риски, связанные с запретительным ограничением продаж алкогольных напитков до двух часов в день», - написал Канаев.

По его словам, решение об исключении из партии он еще не получил на руки, однако намерен оспорить его в вышестоящих партийных органах. Также Канаев заявил, что продолжит работу в Госдуме, поскольку срок его полномочий заканчивается в 2026 году.

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