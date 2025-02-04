«Чеваката» проиграла первый матч ивановской «Энергии»

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» не смогли одолеть ивановскую «Энергию» в первом матче на паркете соперниц. Игра состоялась накануне в ивановском дворце игровых видов спорта.

С первой десятиминутки игра была абсолютно на равных – соперники прощупывали друг друга. Как итог – первый период завершился с минимальным перевесом в пользу «Энергии – 17:16.

Во второй десятиминутке вологжанки нарастили тем игры и перед большим перерывом вели в счете три очка. Впрочем, этот период оказался в игре единственным, который вологжанки переиграли соперниц по очкам. Третья и четвертая десятиминутка остались за баскетболистками из Иванова. Общий счет встречи – 60:56.

«Энергия» показала хороший баскетбол. Мы столкнулись с проблемой реализации бросков. Мы бросали существенно больше, чем соперник, но процент попаданий был не на высоте», - рассказал после игры главный тренер вологжанок Владан Главинич.

Проигрыш отодвинул вологжанок на вторую строчку турнирной таблицы Суперлиги. Реванш «пчелы» смогут взять сегодня вечером во втором матче с «Энергией».