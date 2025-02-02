Внеплановая проверка дискаунтера “Светофор”. Какие результаты и что будет дальше?

Магазины формата “жесткого дискаунтера” появились в России несколько лет назад. Несмотря на более скромный выбор товара, покупателям они приглянулись, особенно пенсионерам, поскольку позволяли купить товар дешевле, чем в других магазинах. Но радость от такой экономии длилась недолго.

Сейчас по всей стране проходит массовая проверка магазинов торговой сети “Светофор”, поводом стали многочисленные жалобы на качество товара. Желание сэкономить оборачивалось убытками, поскольку купленный товар зачастую приходилось просто выбрасывать в мусорку. Несмотря на мораторий на проверку бизнеса, для “Светофора” было сделано исключение. Разрешение дал лично вице-премьер Мантуров после запроса депутата Госдумы Сергея Лисовского.

Первые проверки показали не только грубое нарушение санитарных правил, но и специфический характер работы с поставщиками. В частности менеджмент “Светофора” использовал при работе с поставщиками длительные отсрочки по платежам, и поставки на различные посреднические юрлица. Многие из схем официально запрещены законодательством России. На основании проверок уже есть случаи, когда были закрыты магазины этой торговой сети в Москве, Астрахани, Санкт-Петербурге.

Ситуация развивается по такому сценарию, что вероятность ликвидации торговой сети “Светофор” очень высока. Хотя за последние несколько лет количество магазинов этой сети и так сократилось с 4000 в 2021 году до 2700 в 2024 году.

Как уход “Светофора” скажется на российском рынке? С одной стороны уход такого недобросовестного игрока определенно позитивно скажется на качестве товара, но с другой стороны уменьшение количества торговых сетей создает риск для повышения цен на товары у конкурентов. Однако сегодня активно развиваются маркетплейсы, и сегодня практически любой товар можно купить в интернете, и его вам привезут в ПВЗ. Возможно и рано бить панику…

