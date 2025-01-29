Госдума дала добро на размещение хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов

Противники размещения хостелов в многоквартирных жилых домах потерпели неудачу. Это стало понятно после того, как Госдума отклонила соответствующий законопроект.

На очередном своем заседании в первом чтении депутаты отклонили законопроект, который предлагал внести поправки в закон от 2019 года, и запретить гостиницы и хостелы не только в жилых, но и нежилых помещениях многоквартирных домов. Российские законодатели сочли, что в документе имеется слишком много расплывчатых формулировок, ограничивающих права собственника.

Российские законодатели пришли к выводу, что в уже имеющемся законе и так достаточно имеющихся ограничений, а размещенные на первых этажах многоквартирных и многоэтажных домов супермаркеты несут гораздо большую нагрузку на коммуникации, чем маленькие хостелы.

Наверное, глупо было ждать от наших депутатов другого решения. В России и так имеется острый дефицит гостиниц и отелей, а те что есть, для многих россиян просто недоступны. Именно хостелы являются палочкой-выручалочкой для любителей бюджетного отдыха.

Надо понимать, что хостелы, это явление массовое явление в крупных и курортных городах, жителям которых и и придется терпеть это явление. Остается только следить за порядком, и защищать свои интересы в рамках закона…

