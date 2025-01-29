Как правильно хранить бананы, чтобы они не почернели. Три эффективных способа

Как известно бананы очень вкусный, полезный продукт, и в то же время очень капризный. Во время его не съешь, так его кожура чернеет, сам банан превращается в кашу, и его приходится выбрасывать. Однако всего этого можно легко избежать, если следовать весьма простым советам.

Кожура бананов начинает чернеть из-за химического процесса, в результате которого выделяемое бананами вещество этилен взаимодействует с воздухом. В результате ускоряется процесс созревания, и какой-то момент плод может перезреть и испортится.

Авторы сайта The Kitchn провели множество экспериментов, и выбрали три самых эффективных способа, с помощью которых можно предотвратить почернение бананов.

Для этого в доме должны быть пищевая пленка, или фольга. Суть хранения бананов очень проста.

В первом случае необходимо с помощью пищевой пленки обернуть стебли бананов, при этом не разрывая их связку. В результате этого действия выделение этилена будет заблокировано, и не будет происходить его соприкосновение с воздухом. Бананы будут более медленно созревать, максимум на их кожуре появляются небольшие черные точки, а мякоть станет чуть мягче и слаще.

Второй способ предусматривает те же самые действия, но заворачивать стебли связки бананов необходимо с помощью фольги. Мы получим тот же самый эффект, только в данном случае мякоть банана останется более упругой, а кожура желтой.

И третий вариант предотвратить почернение бананов, это просто положить их в специальный пластиковый герметичный пакет, предназначенный для хранения продуктов. Таким образом мы нейтрализуем второй элемент, который способствует почернению, это воздух. И фрукт дольше сохранится.

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Как мы видим, это обычная химия, и кто учил этот предмет на отлично в школе, мог бы и сам до всего этого догадаться. А если нет, то вам на помощь всегда придет наш сайт, где мы вам расскажем еще очень много чего интересного и полезного!

