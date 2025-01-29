Как правильно хранить бананы, чтобы они не почернели. Три эффективных способа

[ Общество ]
Автор:
Алексей Колосков

бананыКак известно бананы очень вкусный, полезный продукт, и в то же время очень капризный. Во время его не съешь, так его кожура чернеет, сам банан превращается в кашу, и его приходится выбрасывать. Однако всего этого можно легко избежать, если следовать весьма простым советам. 

Кожура бананов начинает чернеть из-за химического процесса, в результате которого выделяемое бананами вещество этилен взаимодействует с воздухом. В результате ускоряется процесс созревания, и какой-то момент плод может перезреть и испортится. 

Авторы сайта The Kitchn провели множество экспериментов, и выбрали три самых эффективных способа, с помощью которых можно предотвратить почернение бананов.

Для этого в доме должны быть пищевая пленка, или фольга. Суть хранения бананов очень проста.

В первом случае необходимо с помощью пищевой пленки обернуть стебли бананов, при этом не разрывая их связку. В результате этого действия выделение этилена будет заблокировано, и не будет происходить его соприкосновение с воздухом. Бананы будут более медленно созревать, максимум на их кожуре появляются небольшие черные точки, а мякоть станет чуть мягче и слаще.

Второй способ предусматривает те же самые действия, но заворачивать стебли связки бананов необходимо с помощью фольги. Мы получим тот же самый эффект, только в данном случае мякоть банана останется более упругой, а кожура желтой.

И третий вариант предотвратить почернение бананов, это просто положить их в специальный пластиковый герметичный пакет, предназначенный для хранения продуктов. Таким образом мы нейтрализуем второй элемент, который способствует почернению, это воздух. И фрукт дольше сохранится.

Инфляция в России в январе выросла, но вероятно ее пик уже пройден

Как мы видим, это обычная химия, и кто учил этот предмет на отлично в школе, мог бы и сам до всего этого догадаться. А если нет, то вам на помощь всегда придет наш сайт, где мы вам расскажем еще очень много чего интересного и полезного!
 

Теги:
лайфхак еда
globallookpress.com
 

Последние новости

Мониторинг уборки Вологды проводится в ежедневном режиме
Георгий Филимонов призвал переименовать медсанчасть «Северсталь»
Региональные власти озаботились реконструкцией бань
Как правильно хранить бананы, чтобы они не почернели. Три эффективных способа
На Вологодчине предоставлять землю под строительство домов будут без торгов
В школах Вологды стартовал проект «Летопись Великой Победы»
Вологодское масло будет продаваться в новой упаковке
Следственный комитет проводит проверку по факту избиения школьника в Череповце
Эксперты составили рейтинг самых высоких зарплат в Вологодской области в январе
В Вологде на берегу реки устанавливают запрещающие аншлаги