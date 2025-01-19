Инфляция в России в январе выросла, но вероятно ее пик уже пройден

По последним данным инфляция в России в начале 2025 года опять показала рост, и это является негативом. Но если подробно проанализировать цифры, то можно увидеть и позитив.

15 января Росстат опубликовал новую порцию данных. Так потребительская инфляция в России на неделе до 13 января выросла на 0,13% н/н и на 0,67% с начала года. По итогам декабря широкий ИПЦ вырос на 1,32% м/м и 9,52% г/г, базовый — на 1,02% м/м и 8,93% г/г, говорится в отчете ведомства.

Вышедшие цифры оказались ниже ранее опубликованных прогнозов, что подтверждает версию, что пик инфляции в России пройден. Основной вклад в достижение этого результата внесло замедление роста цен в сфере услуг.

Так рост цен в сфере услуг в декабре замедлился с 1,3% м/м до 0,2% м/м, что стало вторым самым низким значением этого показателя за последний месяц года за всю историю ведения статистики.

Основной вклад внесли цены на транспортные услуги, которые вырасти на 0,15% м/м, после 2,6% м/м в ноябре. Также замедлили свой рост и тарифы на услуги связи до 0,3% м/м, по сравнению с ростом в 6,8% м/м в предыдущем месяце.

Но не стоит обольщаться успехам. Рост цен на транспортные услуги и услуги связи, традиционно являются сезонными, и поэтому нет гарантии того, что в какой-то момент они опять не начнут резко расти. Тем более повод для этого может найтись в любой момент. Но вывод из этой статистики должен благоприятно сказаться на решении регулятора по ключевой ставке в феврале.

Если ЦБ после анализа данных решит, что промежуточные результаты в борьбе с инфляцией достигнуты, то с большой долей вероятности ставка рефинансирования останется на прежнем уровне.