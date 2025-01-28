В ряде вологодских муниципалитетов запрещен выход на лед

Почти в половине муниципальных образованиях Вологодской области запретили выход на лед. Как пояснили в региональном управлении МЧС, лед на водоемах становится все тоньше, поэтому выход на него становится опасным для жизни.

«Полностью запрет выхода на лёд действует в Шекснинском и Череповецком районах, в Чагодощенском, Устюженском, Тотемском, Сямженском, Кадуйском, Грязовецком, Вологодском, Верховажском, Бабаевском округах. Также запрет введен после замеров толщины льда в Вологде и Череповце», - рассказали в управлении МЧС.

Также частично введен запрет в Усть-Кубинском, Сокольском, Великоустюгском, Белозерском, Кирилловском и Междуреченском округах.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным замеров аварийно-спасательной службы города, на отдельных участках под Красным мостом толщина льда составляет около 4 см, а в створе улицы Ленинградской льда вообще нет. При этом безопасным для зимней рыбалки считается толщина льда не менее 10 см.