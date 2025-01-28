Спасатели назвали самые опасные участки на реке Вологда

[ Общество ]

Вологодские спасатели рассказали о наиболее опасных участках реки Вологда, возникших из-за теплой погоды.  

Напомним, ранее вологодские синоптики пояснили, что из-за оттепели и дождей толщина льда на вологодских водоемах заметно уменьшилась.

По словам спасателей, на сегодня ситуация на реке Вологда следующая:  

- Парк Мира — 25 см

- Рядом с улицей Луговой — 20 см

- Створ Ленинградской — открытая вода

- У Соборной горки — 28 см

- Место впадение реки Содемы — 22 см, но сама река открыта

- У Красного моста — 30см, но есть моменты с «черными кругами», где толщина льда 4 см

- У ресторана «Дрова» — 6 см

- Мост 800-летия — 15 см

- Рядом с Карла Маркса – примерно 22 см

- На затоне — 32 см, на которых еще сантиметров 5 воды.

«Вот такая сводка получилось. Мы рекомендуем не выходить на реку совсем. В одном месте наших замеров может быть несколько значений. Берегите себя и объясните деткам насколько это опасно», - предупреждают спасатели.

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