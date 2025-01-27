Печальный финал “М.Видео-Эльдорадо”. Компания срочно ищет нового владельца

Еще недавно магазины торговых сетей "М.Видео" и “Эльдорадо” были флагманами на рынке по продаже бытовой техники и электроники. В 2018 году эти две компании юридически оформились в одну. И вот сегодня приходят новости, которые намекают на то, что два этих бренда могут если не исчезнуть, то серьезно изменить свою бизнес модель.

Как стало известно изданию “Ведомости”, руководство “М.Видео-Эльдорадо” ищет покупателя на свои активы. Даже называется потенциальный покупатель в лице банка ПСБ.

Это уже не первая попытка продать бизнес. Изначально претендентом на покупку считался Сбербанк, который таким образом пытался модернизировать свой маркетплейс Мегамаркет. Но в итоге сделка сорвалась.

У ПСБ есть опыт работы в данном секторе. Ранее банк выкупил обанкротившиеся салоны “Связной”, и теперь пытается развивать новую сеть под названием Связь.ON. В случае благоприятного исхода этой сделки, новый владелец оптимизирует количество магазинов “М.Видео-Эльдорадо”, и пересмотрит товарный ассортимент. Возможно предпочтение будет отдано бытовой технике и электронике российского производства.

Ну а все же, почему некогда такой успешный бизнес терпит крах? Причин на самом деле несколько. Это высокая закредитованность, а в условиях высоких ставок отсутствие возможности перекредитоваться на более выгодных условиях практически нет.

Другая причина, это долги компании, которые на данный момент составляют 79,3 млрд руб.

Но самая важная причина, на наш взгляд, это устаревшая бизнес модель и банальная жадность. Сегодня, когда вся торговля переместилась в онлайн, “М.Видео-Эльдорадо” открывает огромные магазины. При этом на известных маркетплейсах можно купить аналогичный товар гораздо дешевле. В былые времена владельцы компании, вхожие в самые высокие правительственные кабинеты, лоббировали различные заградительные платежи, чтобы убрать с рынка мелкие интернет-магазины. Но санкции, и другие обстоятельства поставили на этой идее крест.

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Так или иначе ситуация пришла к своему логическому завершению. Хотя банкротство и смена владельца иногда идут на пользу. Возможно “М.Видео-Эльдорадо” еще вернется на рынок в качестве лидера, хотя необходимо дождаться итогов переговоров о продаже…