Это создает риски „тикающей бомбы“. Эксперт назвал льготную ипотеку серьезной угрозой для банков

[ Экономика ]
Автор:
Алексей Колосков

ипотека

Что будет с российским рынком недвижимости, куда пойдут цены на квадратный метр. Эти темы сегодня популярны не только среди простых граждан, но и среди экономистов. За несколько лет весьма благоприятных условий кредитования в России, никто не хотел обращать внимание то, как параллельно создаются проблемы, которые уже в ближайшем будущем могут принести много неприятностей.

В частности речь идет об ипотеке с низким первоначальным взносом. За последние несколько лет объемы в России был выдан огромный объем жилищных кредитов с такими условиями. Фактически, владельцы такого ипотечного жилья сегодня выплачивают полную стоимость, и до конца выплат еще очень долго.

Именно эта группа заемщиков несет большой потенциальный риск как для рынка недвижимости, так и для российских банков. В интервью агентству “Прайм”, основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев назвал нынешнюю ситуацию бомбой замедленного действия. 

"Цена недвижимости, приобретенной с помощью таких кредитов, при ухудшении финансового положения заемщиков в большинстве случаев не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски "тикающей бомбы" для банков, специализирующихся на таких продуктах", - полагает финансист.

То есть при наступлении форс-мажора, или другой нештатной ситуации, заемщик, оформивший ипотеку с низким первоначальным взносом не сможет покрыть все долги перед банком, по сравнению с заемщиком, который оформил ипотеку с более высоким первоначальным взносом.

На балансе банков сегодня в залоге большое количество такой недвижимости. Если начнется массовое банкротство, то банкам просто некуда будет девать это имущество, они фактически станут банкротами, а это уже риски для всей российской экономики. Невероятно, но факт… 
 

Теги:
недвижимость ипотека
globallookpress.com
 

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