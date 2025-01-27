В России потребовали запретить поп-хит "Сигма бой" из-за откровенных танцев школьниц

Вчера российскую общественность шокировала новость из Европы, где потребовали запретить песню “Сигма-бой” (Sigma Boy), которую исполняют дуэт российских девчонок 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. После того как эта песня вошла в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard, опередив песню Кэти Перри, депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль потребовала запретить этот трек. Она посчитала эту незатейливую песню российской пропагандой.

Но похоже в России нашлись силы, которые также решили немного похайповать на успехе отечественных исполнительниц. Как пишет Telegram-канал Mash, теперь запретить этот трек потребовали и в России. Инициатором этой идеи стало известное общественное движение "Сорок сороков". Православные активисты обратились в Генпрокуратуру с требованием внести изменения в ФЗ об информации и запретить сексуализацию детей.

До кучи "Сорок сороков" просят запретить в России проведение детских конкурсов красоты, модные дефиле, и соревнования на пилоне.

На сегодняшний день песня “Сигма-бой” занимает седьмую строчку в рейтинге Hot Dance/Pop Songs. Видеоклип на эту песню в YouTube собрал уже более 53 млн просмотров. С такой рекламой песня может подняться и на более высокие строчки.

Кстати, эту песню для девчонок написал отец Светланы Михаил Чертищев, который является автором песен к таким известным мультфильмам, как "Лунтик" и "Барбоскины".

"К старости ты по-другому все понимаешь". Легендарный композитор Александр Зацепин объяснил причину своего возвращения в Россию

Кажется этот мир сходит с ума