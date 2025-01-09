"К старости ты по-другому все понимаешь". Легендарный композитор Александр Зацепин объяснил причину своего возвращения в Россию

Знаете ли «Песню о медведях» из фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика»? И песню «Маруся» из киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» тоже слышали не раз. Да, мелодию «Куда уходит детство» тоже скорее всего угадаете. Все это работы замечательного советского и российского композитора Александра Зацепина. Этот талантливый маэстро написал немало знаменитых музыкальных тем. 300 песен и работы со 120 фильмами — такие впечатляющие показатели Александра Сергеевича. В свое время Алла Пугачева называла Зацепина своим любимым композитором.

В девяностых годах Зацепин переехал на постоянное место жительства во Францию, где обосновался в Париже, продолжая свою творческую деятельность.

А недавно композитор оставил жизнь в европейской столице и вернулся в Россию. Что же заставило его так поступить? Давайте попробуем разобраться!

В одном из недавних интервью композитор заявил, что он больше не бывает во Франции, и не хочет туда возвращаться. Россия — это родина. Тут живут друзья, хорошие знакомые.

Только в совсем зрелом возрасте это становится понятно. В каждой стране есть свои достоинства и недостатки, и чем старше возраст, тем меньше обращаешь на эти недостатки внимание.

Да, в Россию сейчас многие возвращаются. И скажем честно что нашему современному кинематографу кроме всего прочего не хватает как хорошей музыки, так и хороших песен, которые были в старых советских фильмах. Так что ждем от Александра Сергеевича новые шедевры.

фото globallookpress.com