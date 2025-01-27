«Чеваката» вышла на первую строчку турнирной таблицы суперлиги

«Владимирским львицам» не удалось взять реванш у вологодской «Чевакаты» за субботнее поражение. Вторая игра между вологжанками и командой из Владимира прошла накануне на площадке «львиц».

Матч открылся результативным проходом Елизаветы Зайцевой. Обе команды активно атаковали, стремясь заработать фолы и бонусные очки. Первая четверть завершилась со счётом 16:17 в пользу гостей.

Во второй четверти «Чеваката» ушла в отрыв, но за три минуты до конца Алина Гончаренко точным трёхочковым вывела «львиц» вперёд, вынудив главного тренера «пчёл» взять тайм-аут. На последних секундах Яна Гараничева сравняла счёт (34:34), и команды отправились на большой перерыв, сообщает российская федерация баскетбола.

Третья четверть началась с уверенных атак «Чевакаты», вновь обеспечивших себе преимущество. Дуэт Марии Семеновой и Софии Буториной позволил хозяйкам паркета набрать немало очков. «Львицы» упорно сокращали отставание и завершили четверть с разницей в четыре очка (46:50).

В заключительной четверти Мария Семенова и София Буторина помогли Виктории Щербаковой сравнять счёт (54:54). Однако «Чеваката» снова вышла вперёд. В напряженной концовке Кристина Корд попала под блок-шот Марии Канищевой (56:60 за 14 секунд до сирены). В итоге встреча завершилась со счётом 56:61, победу одержали вологодские баскетболистки.

После победы над «Владимирскими львицами» «Чеваката» поднялась на первую строчку турнирной таблицы женской суперлиги. Об этом в своем telegram-канале написал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Следующие матчи «Чевакаты» пройдут в ближайшие выходные, когда команда встретится с ивановской «Энергией».