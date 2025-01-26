Рубль начал укрепляться. Ожидание встречи Трампа и Путина стало мощным драйвером для роста

С начала 2025 года российский рубль показал положительную динамику. Если в последнюю торговую сессию 2024 года был зафиксирован курс на отметке 101,68 руб., то сегодня официальный курс доллара равен 98, 26 руб. Большинство негативных прогнозов по поводу будущего российской валюты оказались несостоятельны. И этому есть весьма интересное объяснение.

Сейчас одна из главных геополитических новостей, это возможная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Мировая общественность ждет от этой встречи разрядки международной обстановки, урегулирование украинского конфликта, и возможного снятия санкций с России.

На ожиданиях этой встречи российская биржа ММВБ уже выросла за один месяц более чем на 20%. В случае объявления контекстной даты встречи двух лидеров, рост может усилиться, что также позитивно скажется и на курсе рубля, который также может отыграть часть потерь против доллара и евро.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день никаких экономических предпосылок для девальвации рубля нет. Баланс внешней торговли имеет профицит, стоимость нефти и газа на мировых рынках находится на комфортных уровнях.

Любые обвалы рубля, это спекулятивная атака на российскую валюту, и здесь возникает много вопросов к действию нашего ЦБ. Именно регулятор должен принимать все необходимые меры, по отражению действий спекулянтов.

Стала известна ориентировочная дата возможной встречи Путина и Трампа

Так что с большой долей вероятности, курс рубля в ближайшее время останется на нынешних уровнях. А делать его прогнозы на более дальнюю перспективу можно будет только после встречи Путина и Трампа, если она, конечно же, будет…