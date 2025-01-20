Стала известна ориентировочная дата возможной встречи Путина и Трампа

Основным ньюсмейкером в мире сегодня является Дональд Трамп. После вступления в должность президента США, он активно приступил к работе, и делает много громких заявлений. В частности он изъявил желание немедленно встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Непременно, это событие случиться, это только вопрос времени.

Многие мировые СМИ уверяют, что разговор между Трампом и Путиным может состояться прямо завтра. Однако, с большой долей вероятности, это может произойти не ранее марта месяца, и на это есть свои дипломатические причины.

Даже простой телефонный разговор между главами государств сильно отличается от простого телефонного разговора простых людей. При данной беседе всегда присутствуют другие политики, дипломаты, специалисты по безопасности, экономисты, финансисты и так далее. Для того чтобы их всех собрать в одном месте и в одно и то же время, необходимо согласовать все условия. Причем, эти условия должны удовлетворить обе стороны переговоров. Профессиональные дипломаты говорят, что на согласование такого простого телефонного разговора между двумя президентами по традиции уходит около двух месяцев.

В интервью агентству РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев, высказал свои предположения, когда же может состояться телефонный разговор, либо личная встреча Трампа и Путина.

"Я думаю, где-то ориентировочно на март, на апрель. За это время будут сделаны определённые попытки возвратить переговорный процесс... Пока контуры разрешения этой проблемы не ясны, стороны не имеют ясного понимания о том, какими будут договоренности", - сказал Межуев РИА Новости.

Так что все громкие заявления с той стороны, это пока всего лишь сотрясание воздуха. То есть ясность в этом вопросе наступит ближе к весне. Наверняка все люди на Земле узнают сразу, поскольку об этому будут писать и говорить практически все мировые информационные агентства…

