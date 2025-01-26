«Чеваката» вырвала победу у «Владимирских львиц»

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» с трудом переиграли «Владимирских львиц» на площадке соперника. Первая игра с владимирской командой прошла вчера во Владимире.

Вологжанки довольно агрессивно начали встречу. Уже в первой десятиминутке, которая оказалась самой результативной по очкам, «пчелы» вышли вперед с разницей в 6 очков – 24:18.

Однако во втором периоде «Чеваката» сбавила темп и во второй десятиминутке вологжанки увеличили отрыв только на два очка – 18:16.

После большого перерыва владимирская команда усилила игру и в третьем периоде смогла сократить разрыв в счете на одно очко. В результате перед решающей десятиминуткой у «пчел» оставался перевес в 7 очков. При этом «львицы» усилили нажим, пытаясь догнать соперниц. Четвертый период полностью остался за хозяйками паркета.

Вологжанки с трудом смогли удержать лидерство в игре и перед финальным свистком перевес в пользу «пчел» остался всего в три очка – 72:69. Впрочем, этой разницы в счете оказалось достаточно, чтобы «Чеваката» записала победу в свой актив.

Вторая игра с «Владимирскими львицами» пройдет сегодня также на площадке соперниц.