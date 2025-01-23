Суд заключил по стражу экс-кандидата в депутаты Гордумы

[ Общество ]

Городской суд Вологды заключил под стражу бывшего кандидата в депутаты Городской Думы Вологды 34-летнего Андрея Новикова.

Как ранее сообщал NewsVo, Новиков был задержан за пропаганду террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

В отношении экс-кандидата в депутаты Гордумы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По информации пресс-службы судов области, в отношении Новикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта.

* Террористическая организация, запрещена в России

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