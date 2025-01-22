Экс-кандидат в Гордуму Вологды задержан за пропаганду терроризма

Экс-кандидат в депутаты городской думы Вологды Андрей Новиков задержан за пропаганду террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Об этом сегодня сообщает РИА новости.

«Задержан бывший кандидат в депутаты Вологодской городской Думы Новиков Андрей за пропаганду украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, - пишет агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также уточняется, что Новиков может быть связан с задержанным ранее трансвеститом-террористом, называвшим себя Ольгой Пшеничниковой.

Ранее NewsVo сообщал, что 36-летний представитель ЛГБТ-сообщества** по имени Николай (он же – Ольга Пшеничникова), готовился к совершению серии терактов на территории РФ. В свое время он помогал собирать деньги на предвыборную компанию Новикова и рекламировал его в своих социальных сетях.

В отношении Новикова возбуждено уголовное дело по статье за «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма». Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

* Террористическая организация, запрещена в России

**Движение признано в России экстремистским и запрещено.