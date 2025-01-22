Авария с автомобилем ДПС произошла в Великом Устюге

Дорожное происшествие случилось во вторник, 21 января, в начале восьмого вечера возле дома № 51 на улице Виноградова в Великом Устюге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 23-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-212140» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу служебному автомобилю «Шкода» сотрудников дорожно-патрульной службы. Чтобы избежать столкновения, «Шкода» въехала в сугроб.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.