Авария с автомобилем ДПС произошла в Великом Устюге

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ДТП

Дорожное происшествие случилось во вторник, 21 января, в начале восьмого вечера возле дома № 51 на улице Виноградова в Великом Устюге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 23-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-212140» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу служебному автомобилю «Шкода» сотрудников дорожно-патрульной службы. Чтобы избежать столкновения, «Шкода» въехала в сугроб.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

ДТП

Теги:
ДТП патруль ДПС
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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