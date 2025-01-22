Бабаевский госавтоинспектор уволен из органов за организацию подставных ДТП

В Бабаевском округе завершена служебная проверка в отношении сотрудника отдела Госавтоинспекции МО МВД «Бабаевский» Дмитрия Добрынина. Ранее NewsVo рассказывал, что Добрынин подозревался в организации подставных ДТП своих автомобилей, а также транспортных средств своих родственников. Нашей редакции было известно о двух попытках получить деньги за подставные ДТП, однако в ходе проверки стало известно как минимум еще об одном случае.

Напомним, первую аварию Добрынин попытался организовать в марте 2021 года, когда около лесной делянки, расположенной вблизи деревни Ванда, перевернулся лесовоз МАЗ, оформленный на него лично. Шаланду, которую в результате падения извело «винтом», пригнали на стоянку в Бабаево, принадлежащую дяде Добрынина. Там же пытались организовать подставное ДТП с другим грузовым автомобилем, чтобы получить по страховке порядка 200 тысяч рублей. Правда, в страховой компании, в которую были предоставлены документы, «подстава» была раскрыта и владельцу шаланды предложили забрать заявление. В противном случае все материалы обещали предоставить службе собственной безопасности регионального УМВД.

История не получила сильной огласки и зимой 2024 года Добрынин провернул аналогичное ДТП с десятой моделью «Жигулей». Согласно заявлению, предоставленному в другую страховую компанию, «десятку» (она также находилась на стоянке у дяди Добрынина, правда, на другой), помял лесовоз Volvo. Несмотря на то, что ВАЗ-2110, принадлежащий Добрынину, еще задолго до этого «ДТП» видели в райцентре в сильно помятом виде, сотрудники страховой компании поверили ему на слово и выплатили 90 тысяч рублей. Стоит добавить, что один из понятых, который якобы был свидетелем «ДТП» и поставил свою подпись в документе, подтвердил NewsVo, что на месте аварии его не было, а подпись в протоколе не его.

Третья по счету «подстава» была организована летом 2024 года на площадке, где в 2021 году случилась «авария» с грузовым МАЗом. Туда пригнали Citroen С4 с номерами 008, который находился в пользовании семьи Добрыниных. Французский автомобиль также до «ДТП» был замечен в городе с повреждениями кузова.

10 июля на закрытой базе, согласно протоколу, в заднюю часть Citroen врезалась «десятка». Иномарка от удара якобы покатилась своим ходом и въехала «носом» в штабеля с бревнами. Как итог – поврежденными оказались и передняя, и задняя часть «француза».

Оформлением этого «ДТП» занимался сослуживец Дмитрия Добрынина. Потерпевшая владелица Citroen оценила ущерб в 150 тысяч рублей, еще на 15 тысяч рублей насчитали восстановление лакокрасочного покрытия на поврежденных деталях ВАЗ-2110. Правда, как и в случае с МАЗом, страховщики нашли доказательства того, что «француз» имел повреждения ранее, а сама авария – грубая имитация ДТП. Деньги в результате собственнице иномарки не выплатили.

Примечательно, что обо всех «подвигах» своего сотрудника не могло не знать руководство МО МВД «Бабаевский»: в небольшом райцентре скрыть такие «подставы» невозможно, однако руководство райотдела заняло «позицию страуса».

Также в Бабаеве для многих не было секретом, что Добрынин, помимо службы в полиции, занимался коммерческими перевозками и работал на одну из районных лесозаготовительных компаний. Услуги он оказывал на лесовозе МАЗ, который перевернулся в 2021 году, за что получал деньги и в свою очередь платил зарплату наемным водителям. По непонятным причинам, руководство райотдела на это также закрывало глаза.

Не исключено, что «точкой кипения» стала пьяная выходка Добрынина, когда он устроил шоу в кафе в центре города и за него всерьез взялось уже региональное УМВД.

По нашим данным, в ночь на 25 августа Добрынин должен был дежурить в местном военкомате. Однако примерно к 2 часам офицер полиции, будучи сильно нетрезвым, появился в бабаевском баре «СССР». К тому времени с кителя офицера полиции неизвестные сорвали погоны и нагрудный знак, а в его кобуре отсутствовало табельное оружие.

Есть многочисленные свидетели, что в баре Добрынин еще «добавил» и устроил дебош, однако оттуда его забрал патруль райотдела полиции, который приехал на сигнал о потасовке в питейном заведении.

Естественно, об этой выходке знал весь райотдел полиции, однако начальнику МО МВД «Бабаевский» Сергею Чежину этого, вероятно, показалось недостаточно, чтобы уволить Добрынина, либо вынести ему дисциплинарное взыскание. Правда, на этот раз прилетел «волшебный пинок» из регионального УМВД, которое поставило крест на дальнейшей карьере пошедшего в разнос госавтоинспектора.

Осенью 2024 года служба собственной безопасности УМВД организовала служебную проверку в отношении сотрудника полиции. Как уточнили в пресс-службе УМВД, на днях она была завершена. По итогам проверки Добрынин получил дисциплинарное взыскание и был уволен из правоохранительных органов. В настоящее время все материалы переданы в управление следственного комитета, сотрудники которого должны принять решение о дальнейшей судьбе уже бывшего офицера полиции.

Кстати, в нашей редакции есть свидетельства очевидцев «подвигов» Добрынина, которые готовы дать против него показания.