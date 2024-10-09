Неприкасаемый: кто покрывает махинации с ДТП и пьяные выходки бабаевского ГАИшника

Удивительными подробностями обрастает служба в Госавтоинспекции МО МВД «Бабаевский» Дмитрия Добрынина, которому летом этого года доверили исполнять обязанности начальника отдела ГАИ. Как ранее сообщал NewsVo, три года назад Добрынин пытался оформить подставное ДТП с участием лесовоза МАЗ, зарегистрированного на свою мать.

Вкратце суть той истории. В марте 2021 года груженый лесом лесовоз перевернулся, выезжая из делянки около деревни Ванда бывшего Санинского сельского поселения. Кабина грузовика при падении не пострадала, однако шаланду в результате происшествия извело «винтом».

Грузовик перегнали на стоянку в Бабаево, принадлежащую дяде Добрынина, а чуть позже попытались организовать подставное ДТП на территории этой же стоянки с другим грузовиком. Со страховой компании таким образом пытались «стрясти» 200 тысяч рублей, однако сотрудники службы безопасности компании раскрыли аферу и потребовали забрать заявление о возмещении ущерба. В противном случае это грозило возбуждением уголовного дела как в отношении сотрудника полиции, который составлял протокол, так и отношении организатора этой махинации.

История с МАЗом не получила сильной огласки, и Добрынин продолжил служить в районной Госавтоинспекции. Однако летом уже этого года на территории Бабаево произошел аналогичный случай.

На ту же стоянку, где в 2021 году пытались оформить подставное ДТП с грузовым МАЗом, пригнали Ситроен С4 с номерами 008, который по «случайному» стечению обстоятельств принадлежал семье Добрыниных. Жители Бабаева уже задолго до этого видели в городе французскую легковушку с повреждениями кузова.

10 июля на закрытой базе, доступ на которую разрешен только своим, заехала старенькая «десятка» с номером 631. Как позже было указано в протоколе, российская «Лада» неуклюже развернулись и врезалась в заднюю часть Ситроена. Иномарка от удара якобы покатилась своим ходом и въехала «носом» в штабеля с бревнами. Как итог – поврежденными оказались и передняя, и задняя часть «француза».

Примечательно, что ДТП приехал оформлять сослуживец Дмитрия Добрынина. Потерпевшая владелица Ситроена оценила ущерб в 150 тысяч рублей. Также несколько тысяч рублей требовалось на восстановление лакокрасочного покрытия на поврежденных деталях ВАЗ-2110. Правда, и на этот раз службой безопасности страховой компании были собраны доказательства того, что Ситроен имел повреждения ранее, а сама авария – грубая имитация ДТП. После того, как собственнице иномарки это популярно объяснили, она забрала заявление.

Несмотря на то, что налицо был преступный сговор, поскольку кроме самого Добрынина, в нем участвовали как минимум его родственники и коллеги, историю также «спустили на тормозах». Не последовало реакции ни регионального УМВД, ни тем более районного отдела полиции.

Жители Бабаева снова удивились непотопляемости Добрынина, который без проблем вышел «сухим из воды». Правда, как известно, безнаказанность порождает вседозволенность и в конце лета доблестный сотрудник районной Госавтоинспекции Дмитрий Добрынин превзошел сам себя, устроив пьяное шоу в центре Бабаева.

По нашим данным, по ночь на 25 августа Добрынин должен был дежурить в местном военкомате. Известно, что в связи с участившимися в стране поджогами военкоматов их охране стали уделять большое значение. Поскольку своих сил у райвоенкоматов нет, на охрану выставляются сотрудники полиции.

Как утверждают местные жители, уже примерно к 2-м часам ночи внешний вид Добрынина, мягко говоря, не соответствовал внешнему виду охранника. От чрезмерного количества выпитого алкоголя он еле стоял на ногах, неизвестные граждане оторвали ему погоны с кителя, а также нагрудный знак. К тому же у ГАИшника к тому времени уже отсутствовал пистолет. По одним данным, он сначала потерял оружие, а потом нашел сам, по другим - приехал наряд из райотдела полиции и конфисковал у него табельное оружие «от греха подальше».

В таком виде офицер появился среди ночи на пороге бара «СССР», расположенного в центре Бабаева. Там Добрынин еще «принял на грудь» и начал заводиться на посетителей. Чуть позже из бара его забрал патруль райотдела полиции, который приехал на сигнал о потасовке в питейном заведении.

По данным наших источников, по факту отсутствия Добрынина на месте дежурства в военкомате была назначена служебная проверка, однако судя по тому, что доблестного офицера после этого неоднократно видели на служебной машине, от работы он, очевидно, не был отстранен. Результаты проверки также пока не известны.

Местные жители недоумевают, что за «крыша» должна быть у рядового сотрудника ГАИ, которая разрешает ему жульничать со страховками и куролесить в не совсем трезвом виде в райцентре, ограждая даже от службы собственной безопасности, которая фактически не подчиняется руководству регионального УМВД, а находится в прямом подчинении министерства внутренних дел. То, что такие вольности не замечает руководство бабаевского райотдела полиции, не принимая при этом никаких решений, местных жителей уже не удивляет.

Бабаевские предприниматели считают, что причиной такой «слепоты» является непосредственное участие Добрынина в массовых незаконных вывозах древесины, которые совершались в районе несколько лет назад. Тогда, по некоторым данным, в неизвестном направлении «ушло» порядка» 10 тысяч кубометров леса. Понятно, что древесина вывозилась по местным дорогам и не могла пройти незамеченной мимо постов ГАИ. Далее остаются только предположения: сотрудники местной Госавтоинспекции за определенное вознаграждение «закрывали глаза» на перевозку древесины и щедро делились доходами от «незаконки» с вышестоящим начальством. По некоторым данным, только сумма вознаграждения могла составить до 20 млн рублей.

Предприниматели уверены, что Добрынин в этой схеме был практически первым звеном. Именно поэтому его сейчас так оберегают, несмотря на все «шалости». Ведь если даст слабину первое звено, может посыпаться вся пирамида. При этом неизвестно, какие чины из руководства полиции могут оказаться на вершине этой пирамиды. Но в любом случае ее падение может оказаться очень громким.