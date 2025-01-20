Вологодский школьник вышел в полуфинал программы «Умники и умницы»

Учащийся школы №30 областной столицы Иван Мазин вошел в число полуфиналистов программы «Умники и умницы» на «Первом канале».

Напомним, в апреле прошлого года в финал региональной олимпиады «Умники и умницы» вышли шестеро школьников, в том числе трое из Вологды: Колесникова Полина (школа №21), Радаева Анастасия (школа №1) и Иван Мазин.

«Умники и умницы» — это всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада школьников. На «Первом канале» она выходит с 1992 года. Автором и бессменным ведущим передачи является Юрий Вяземский. Победитель олимпиады становится студентом МГИМО, а призеры получают льготы на вступительных экзаменах.