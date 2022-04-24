Шестеро школьников из Вологодской области примут участие в съёмках программы «Умники и умницы» в Москве

24.04.2022 [Общество]

Шестеро десятиклассников из Вологодской области примут участие в съёмках программы «Умники и умницы» на «Первом канале» в Москве. Все они приняли участие в финале региональной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины», который прошёл в областной столице 24 апреля.

«По итогам финала Платон Кузнецов из Вологды стал абсолютным победителем олимпиады „Умники и умницы Вологодчины“, Ксения Мокотова из Вытегры и Софья Ходакова из Череповца стали победителями. Еще троих ребят — Екатерину Дедюкову (Тарногский район), Анатолия Завгороднего (Шекснинский район), Кристину Ришко (Вологодский многопрофильный лицей) — включили в список участников федерального этапа игр по решению почетных членов жюри», — говорится в сообщении на сайте правительства Вологодской области.

Всего в финале приняли участие девять школьников, ещё 18 были приглашены в качестве теоретиков. Темой финала стала личность Михаила Ивановича Воротынского — русского воеводы и боярина.

«Вологодские ребята талантливые и умные. На „Первом канале“ всегда показывают высокие результаты. Это доказывает, что в вологодских школах, даже в небольших по численности районах, дают хорошее образование», — сказал почётный гость финала — автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский.

Тэги: Умники и умницы, финал, олимпиада
фото с сайта правительства Вологодской области

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