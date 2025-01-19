Более 13000 вологжан посетили купели

Более 13000 человек посетили иордани в Вологодской области. В региональном управлении МЧС пояснили, что происшествий в крещенскую ночь в регионе зарегистрировано не было.

«На местах дежурили сотрудники МЧС, спасатели, медицинские работники и представители МВД. Во время погружения в воду специалисты следили за состоянием каждого окунувшегося и, при необходимости, оказывали помощь», - рассказали в управлении МЧС.

Всего, по данным ведомства, иордани посетили порядка 13000 человек. В купели окунулись более 3000 человек. В Вологодской области были организованы 32 места для крещенских купаний.