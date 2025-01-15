В Вологодской области подготовят 32 купели для крещенских купаний

В Вологодской области будут подготовлены 32 купели для крещенских купаний. Региональное управление МЧС не намерено отказывать вологжанам от купания в проруби из-за теплой погоды, как это сделали в некоторых российских регионах.

В частности, две иордани будут оборудованы на реке Вологда около Спасо-Прилуцкого монастыря. Правда, привычное место для купелей пришлось поменять из-за тонкого льда и низкого уровня воды.

Также в этом году находиться на льду разрешат только участникам обряда. Всем остальным настоятельно рекомендуют оставаться на берегу.

Как уточнили в МЧС, информация о местах купания и режиме работы купелей будет опубликована суть позже.