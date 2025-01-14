Пьяный грязовчанин устроил гонки с полицией

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ДТП

В селе Сидорово Грязовецкого округа местный житель попался пьяным за рулем «ВАЗ- 21124» сотрудникам ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Во время патрулирования в селе сотрудники ДПС заметили автомобиль, водитель которого возможно был нетрезв. Полицейские подали сигнал об остановке, однако водитель лишь увеличил скорость. Требование об остановке по громкоговорителю нарушитель также проигнорировал.

Тогда инспекторы ДПС начали преследование с использованием специальных звуковых и световых сигналов. После непродолжительной погони водитель был задержан. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Медицинское освидетельствование задержанного на состояние опьянения подтвердило подозрения полицейских.

«В отношении задержанного составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и ч.2 ст. 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Автомобиль эвакуировали на спецстоянку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теги:
пьяная езда патруль ДПС погоня
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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