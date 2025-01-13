«Чеваката» выиграла вторую встречу со ставропольским «Невинномысском»

«Вологда-Чеваката» во второй раз за два дня и третий раз в сезоне обыграла «Невинномысск».

С командой из Ставропольского края для «Чевакаты» открывался второй круг регулярного чемпионата Суперлиги. В первой игре вологжанки выиграли 76:64.

Накануне в повторном матче вологжанки уже с первых минут захватили инициативу. Гости на протяжении пяти минут не могли поразить кольцо «пчёл», а первая четверть завершилась со счётом 19:6. Вторую десятиминутку команды сыграли почти на равных (27:25), что позволило «Чевакате» уйти на большой перерыв, ведя в счете 15 очков (46:31).

В третьей четверти ставропольчанки встрепенулись и даже на какое-то время сократили свое отставание до 8 очков (54:46), но концовка третьей четверти и вся четвертая осталась за командой Владана Главинича, что позволило «Чевакате» вновь одержать убедительную победу 75:60.

Дабл-дабл, 14 очков и 10 подборов у победителей оформила Елизавета Зайцева. 13 очков на свой счёт записала Кристина Бакаева. Она же стала самым полезным игроком команды, уйдя с площадки с показателем «+18».

В следующем туре «пчелы» сыграют 25-26 января против команды «Владимирские львицы – ВлГУ».