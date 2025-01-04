Американские автолюбители модернизировали УАЗ-452 “Буханка”. Машина стала быстрее и комфортнее

УАЗ-452, или как его называют в народе “буханка”, по праву является долгожителем отечественного автопрома. Первые экземпляры этого авто были произведены еще в 60-е годы прошлого века. За это время автомобиль практически не претерпел никаких изменений.

Мы недавно писали о том, Национальный автомобильный союз (НАС), направил обращение в Минпромторг РФ, в котором потребовал исключить УАЗ-452 из списка транспортных средств, разрешенных к эксплуатации на дорогах России общего пользования. Причиной такого демарша, по мнению авторов этой инициативы, является отсутствие у авто нормальной системы безопасности и технологии прошлого века.

Пока ответа из Минпромторга не последовало. Но в любом случае возникает вопрос, неужели за такой долгий срок инженеры так и не смогли, или же просто не захотели модернизировать и улучшить УАЗ-452?

Тот факт, что автомобиль может, и должен быть модернизирован, доказали два простых энтузиаста из США. На своем YouTube-канале Fast Lane они показали весьма интересный видеоролик, как легенда советского и российского автопрома получила «американские гены».

Так американская версия «Буханки» получила 4,8-литровый мотор V8 мощностью 270 л.с. от Chevrolet Silverado 1500 в сочетании с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач GM 4L60E. Также американцы заменили родные сидения на более комфортные сидения от Toyota Celica GT.

Также замене подверглись родные радиатор и вентилятор, на их место встали радиатор и вентилятор от Ford Mustang, а “новый” топливный бак «Буханка» получила GMC Jimmy 1998 года выпуска, модернизированный насосом большей производительности. Сам бак был сделан поворотным, и при необходимости его можно опустить вниз и без проблем заменить насос.

Общая стоимость модернизации «Буханки» американцам обошлась в $13 тыс., стоит сказать, что были заменены также стартер, рычаг трансмиссии и даже бамперы. И название автомобиль тоже получил новое - The Fast Loaf («Быстрая буханка»).

В России могут запретить легендарный автомобиль УАЗ-452 “буханка”

Данный пример показывает, что при желании, УАЗ-452 может быть модернизирован и улучшен, а значит и безопасность этого авто может улучшиться. Но, видимо нашим эффективным менеджерам это не нужно от слова совсем…