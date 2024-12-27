Стала известна причина пропажи пенсионерки из Сокола

[ Общество ]

В Вологде правоохранители разыскали 72-летнюю пенсионерку. Оказалось, что покинуть дом и не выходить на связь с близкими женщину вынудили мошенники. 

Напомним, 24 декабря Татьяна Александровна приехала из Сокола в Вологду, после чего перестала выходить на связь. Встревоженные родственники обратились в полицию. 

Как рассказал сын пенсионерки, мама приехала к нему в Сокол из другого региона, погостить. Утром вышла из дома и пропала, а ее сотовый телефон был отключен. После семье стали поступать звонки от неизвестных с требованием выкупа. 

Полицейские выяснили, что незадолго до своего ухода, женщина общалась по телефону с посторонним.  

26 декабря пропавшую обнаружили в Вологде, куда она приехала на такси. Татьяна Александровна, по требованию мошенников, выкинула сим-карту.

Незадолго до этого, они позвонили пенсионерке под предлогом замены сим-карты и выманили персональные данные. Далее ей звонили якобы правоохранители, уверявшие, что помогут защитить квартиру и деньги, которые у нее пытаются отобрать злоумышленники. Они убедили женщину хранить все в тайне и ни с кем не общаться. 

Поверив аферистам, Татьяна Александровна поехала в Вологду, где ее встретила жительница областного центра – одинокая бабушка, также ставшая жертвой обмана. 

«Мошенники убедили ее в том, что она должна принять участие в операции компетентных органов, помочь «объекту» их «заботы» сориентироваться в городе, поддерживать связь с «силовиками» и выполнять все, что скажут. Пока пенсионерка находилась в Вологде, проживая с новой знакомой у нее на квартире, злоумышленники пытались вымогать деньги у ее родных. Запугивали и утверждали, что женщине угрожает опасность», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области. 

На этой квартире обманутых, испуганных пенсионерок и обнаружили сыщики. В настоящее время правоохранители общаются с потерпевшими. Все собранные материалы переданы в следственные органы согласно компетенции, для принятия процессуального решения.

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