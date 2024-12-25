В Вологде второй день ищут пенсионерку из Сокола

Татьяна Александровна Буллер, 1952 года рождения, 24 декабря в 9 утра ушла из дома в городе Сокол и до настоящего момента не вернулась. Известно, что в 5 часов вечера пенсионерка вышла из такси на Каменном мосту в Вологде и больше на связь не выходила.

Татьяна Александровна была одета в куртку серого цвета, шапку бежево-коричневого цвета и серые сапоги. Также сообщается, что женщина может быть дезориентирована.

При установлении местонахождения разыскиваемой звонить «102», «112» либо доставить в ближайшее отделение полиции.