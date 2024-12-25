В Вологде нашли виновника аварии, произошедшей во вторник

Правоохранители установили личность и местонахождение водителя, скрывшегося на грузовике «Шакман» с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Напомним, ДТП произошло во вторник вечером на 3-м километре автодороги Прилуки – Дубровское. В результате аварии пострадал 33-летний пешеход, на которого упал забор. Ранее в него врезался грузовик «Шакман».

В тот же день сотрудники полиции обнаружили грузовик нарушителя в 2-х километрах от места происшествия. Вчера, во второй половине дня, нашли и 39-летнего водителя в поселке Дорожный и доставили в отдел полиции. Как выяснили правоохранители, грузовик он использовал для работы.

«Следователем ОМВД России "Вологодский" в отношении мужчины возбуждено уголовное дело п."б" ч. 2 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время подозреваемый находится в отделе полиции, ведутся следственные и иные процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.