ДТП с длинной цепочкой последствий произошло под Вологдой

[ Происшествия ]

Крупное ДТП произошло накануне вечером на 3-км автодороги Прилуки-Дубровское на территории Вологодского округа.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, грузовой автомобиль Шекман, ехавший из Семенково в направлении Обхода Вологды, врезался в забор, который упал на 33-летнего пешехода.

Грузовик, продолжая движение, снес два автомобиля - Ниссан Икс Трейл и Фольксваген Пассат, которые стояли на парковке. В салонах иномарок по счастливой случайности никого не было.

Далее Шекман протащил Фольксваген до регулируемого перекрестка с обходом Вологды, где на светофоре стоял автобус ПАЗ в ожидании разрешающего сигнала. В итоге Фольксваген врезался в автобус.

«В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован. Водитель на грузовике с места происшествия скрылся, сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению его местонахождения», - пояснили в УМВД.

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