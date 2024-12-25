ДТП с длинной цепочкой последствий произошло под Вологдой

Крупное ДТП произошло накануне вечером на 3-км автодороги Прилуки-Дубровское на территории Вологодского округа.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, грузовой автомобиль Шекман, ехавший из Семенково в направлении Обхода Вологды, врезался в забор, который упал на 33-летнего пешехода.

Грузовик, продолжая движение, снес два автомобиля - Ниссан Икс Трейл и Фольксваген Пассат, которые стояли на парковке. В салонах иномарок по счастливой случайности никого не было.

Далее Шекман протащил Фольксваген до регулируемого перекрестка с обходом Вологды, где на светофоре стоял автобус ПАЗ в ожидании разрешающего сигнала. В итоге Фольксваген врезался в автобус.