Ученики четырех школ Вологды будут обучаться управлению дронами

[ Общество ]

Учеников четырех вологодских школ будут обучать сборке и управлению беспилотниками. Занятия начнутся с января следующего года в школах № 9, 26, 37 и 41. Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Накрошаев, для занятий уже оборудованы классы, а педагоги прошли обучение.

«Сфера беспилотной авиации в нашей стране активно развивается, запущен национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Дроны будут широко применяться для решения самых разных задач, в том числе для контроля за состоянием промышленных объектов, для мониторинга за лесами и водоёмами, в сельском хозяйстве, в труднодоступных регионах», - уточнил мэр Вологды.

По его словам, в настоящее время в стране уже работают компании, которые выпускают дроны в промышленных масштабах и не исключено, что Вологда также может стать одним из производственных центров.

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