Пиломатериалы из Сокола выходят на общероссийский рынок

Аналитики отмечают, что потребление пиломатериалов на российском рынке за 2020-2024 годы увеличилось в 1,7 раза: с 9,7 до 16,8 млн кубометров. Это произошло благодаря повышению спроса на деревянное домостроение.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, в состав которого входит Сокольский ДОК, подписал долгосрочный контракт о поставках пиломатериалов со строительным торговым домом «Петрович». Объемы поставок могут составить до 15 тыс. м3 в год. Segezha Group поставляет сосновые пиломатериалы деревообрабатывающего завода «Карелиан Вуд Кампани», которые широко применяются в строительных работах, столярных и мебельных производствах. Продукция уже отгружается в гипермаркеты «Петрович» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Петрозаводске. В дальнейшем в «Петрович» планируются поставки продукции Сокольского деревообрабатывающего комбината: клееного бруса, клееной балки и других пиломатериалов.