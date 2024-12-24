Дмитрия Ванькова понизили в должности

[ Общество ]

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Вологодской области Дмитрий Ваньков понижен в должности.

Как следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации, 19 декабря Дмитрий Ваньков теперь занимает должность первого заместителя министра. Приказ был подписан на следующий день после оперативного совещания в региональном правительстве, на котором Георгий Филимонов подверг критике работу регионального Минздрава и отменил реорганизацию учреждений здравоохранения, - сообщает портал GorodVo.

Ранее NewsVo сообщал, что глава региона пообещал кадровые перестановки в министерстве здравоохранения. Георгий Филимонов уточнил, что для комплектования команды намерен приглашать специалистов из других регионов.

Теги:
здравоохранение кадры
 

Последние новости

В Вытегорском районе огонь уничтожил два автомобиля и два снегохода
Дмитрия Ванькова понизили в должности
В Усть-Кубинском районе отец насмерть зарезал дочь
Названы самые дефицитные профессии Вологодской области
В Вологде капитально отремонтировали Городской Дворец культуры
«Лучший детский сад» получил миллион рублей в Череповце
«Чеваката» разгромила питерский «Спартак» в матче-реванше
Бывший вологодский губернатор принял непростое решение
В центре Вологды в среду перекроют движение
Власти Вологды приняли главный финансовый документ города