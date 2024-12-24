Дмитрия Ванькова понизили в должности

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Вологодской области Дмитрий Ваньков понижен в должности.

Как следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации, 19 декабря Дмитрий Ваньков теперь занимает должность первого заместителя министра. Приказ был подписан на следующий день после оперативного совещания в региональном правительстве, на котором Георгий Филимонов подверг критике работу регионального Минздрава и отменил реорганизацию учреждений здравоохранения, - сообщает портал GorodVo.

Ранее NewsVo сообщал, что глава региона пообещал кадровые перестановки в министерстве здравоохранения. Георгий Филимонов уточнил, что для комплектования команды намерен приглашать специалистов из других регионов.