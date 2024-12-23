Кадровые перестановки произойдут в двух вологодских министерствах

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал кадровые перестановки в двух региональных министерствах – Минздраве, а также в Минэкономразвития. Глава региона уточнил, что продолжит комплектовать команду кадрами в том числе из других регионов.

«Продолжим комплектовать команду кадрами в том числе из других субъектов федерации. Я буду подбирать лучшие составы, лучших из лучших. В ближайшее время дам информацию о назначениях новых команд. В первую очередь в Минздрав Вологодской области и в министерство торговли, промышленности и экономического развития, а также прокомментирую другие грядущие назначения», - рассказал Филимонов соцсетях.

Напомним, в настоящее время в региональном министерстве здравоохранения исполняющим обязанности руководителя назначен Дмитрий Ваньков. Он занял должность после отставки бывшего начальника ведомства Антона Еремеева.

Информация о руководителе регионального министерства экономического развития на официальном сайте ведомства отсутствует.