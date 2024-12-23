«Чеваката» разгромила питерский «Спартак» в матче-реванше

Баскетбольный клуб «Чеваката» взял реванш у лидера сезона - питерского «Спартака» за вчерашнее поражение. Матч прошел сегодня в Санкт-Петербурге.

Вологжанки сегодня показали совсем другой баскетбол по сравнению со вчерашней игрой. Если накануне спортсменки «Спартака» с самого начала встречи взяли игру в свои руки, то сегодня «пчелы» были настроены исключительно на победу, оказывая прессинг буквально на каждом метре площадки как в защите, так и в нападении. У их соперниц, наоборот, мяч в корзину упорно не хотел залетать. Как результат – уже к большому перерыву разница в счете составляла 10 очков в пользу «Чевакаты» – 49:39.

В третьем периоде хозяйки паркета еще пытались вытянуть игру, однако «пчелы» поймали грандиозный кураж, отправив соперниц в нокаут, и доведя разницу в счете до 25 очков – 92:67.

Игру уже по достоинству оценили болельщики вологжанок, назвав ее одной из лучших в уходящем году.