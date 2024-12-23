«Чеваката» не смогла преодолеть эмоции в борьбе против «Спартака»

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» не смогли одолеть питерский «Спартак» на их площадке. Матч прошел накануне в Санкт-Петербурге.

Уже с первой десятиминутки хозяйки площадки заявили о своем лидерстве и игровой отрезок завершили с разницей в 6 очков в свою пользу – 18:12.

Еще большая разница в счете была на табло к большому перерыву. Вторая десятиминутка принесла «Спартаку» еще восемь очков в отрыве – 20:12.

Правда, сразу после большого перерыва вологжанки сумели переломить ход игры и значительно сократили разрыв в счете, завершив третий период с разницей в 11 очков в свою пользу – 22:11. Правда, на завершающий отрезок игры сил у «пчел» уже не хватило и четвертый период вновь оказался за хозяйками паркета, которые довели до победного общий счет встречи – 70:64.

«На сегодняшний момент «Спартак» был достоин победы. Они были более агрессивны и навязали свой силовой стиль. Игра была переполнена эмоциями обеих команд. Ведь играли, по сути, за лидерство в таблице. Получается, они справились с эмоциями лучше. Мы с большим трудом действовали один на один в микродуэлях против них. Именно это стало нашим камнем преткновения в обороне», - заявил после игры главный тренер «Чевакаты» Владан Главинич.

Ответный матч против «Спартака» вологжанки поведут уже сегодня. Матч станет заключительным для вологжанок в этом году.