Абхазия просит у России бесплатную электроэнергию. Попрошайничество становится привычкой

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Абхазия

Не успела Абхазия разорвать инвестиционное соглашение с Россией, как республику стали массово преследовать проблемы. 

После того, как Россия отказалась финансировать дефицит бюджета Абхазии, выяснилось, что своих средств на выплату заработной платы бюджетникам и госслужащим в этой стране просто нет. Всех собранных налогов просто не хватает, что свести концы с концами. А тут еще прибавились другие проблемы.

После резкого обмеления Джварского водохранилища, начались проблемы у Ингурской ГЭС, которая перестала вырабатывать электроэнергию. Абхазия погрузилась во тьму. Было принято решение о закрытии школ и других образовательных учреждений, Жизнь у соседей фактически парализовало. 

По старинке власти Абхазии решили решать свои проблемы за счет России. Вначале они попросили денег, чтобы закрыть долги по зарплате, а теперь стали просить электроэнергию, причем бесплатно. 

“30 октября мы направили официальный запрос в Минэнерго РФ, в котором просим начать социальный переток в рамках запланированного объема на 2025 год с 1 января. Речь идет о 327 млн кВт⋅ч на сумму порядка 1,4 млрд рублей”, – высказался и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

При этом он пообещал, что при этом Абхазия продолжит покупать электричество в России, только не уточнил на какие деньги. Российские власти пока никак не отреагировали на данную просьбу. 

Анекдотичная ситуация вокруг мандарин из Абхазии

При этом член правления «Интер РАО» Александра Панина напомнила, что согласно контракта, российская сторона будет осуществлять транспортировку электроэнергии до 31 декабря 2024 года исключительно после предоплаты.

По ходу попрошайничество у Абхазии становится привычкой. 
 

Теги:
экономика политика
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