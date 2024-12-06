Анекдотичная ситуация вокруг мандарин из Абхазии

Довольно интересно развивается ситуация вокруг Абхазии. После отмены парламентом этой республики инвестиционного соглашения с Россией, наши власти пошли на некоторые непопулярные решения, которые вызвали среди абхазской элиты настоящую панику.

Во-первых, Россия приняла решение о прекращении финансирования дефицита бюджета Абхазии, который обходился российским налогоплательщикам в 1,8 млрд. рублей. После этого абхазские власти заявили, что у них нет денег на выплату заработной платы госслужащим, что чревато новыми волнениями.

А вот вторая новость вызвала куда более сильный шок. Многие российские СМИ сообщили, что якобы Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России мандаринов из Абхазии, в них якобы была обнаружена некая муха “абхазская плодожорка”. Не проверив эту информацию, абхазские власти впали в панику и продублировали эту новость.

При этом Россельхознадзор несколько раз опровергал эту новость, пока наконец-то не выявился первоисточник данной новости.

Нарушителем спокойствия стало известное юмористическое издание ИА «Панорама», которое таким образом пошутила на тему абхазского кризиса.

Казус этой истории заключается в том, что сегодня любая фейковая новость может приниматься за настоящую, и наоборот. Хотя стоит признать, что некоторые официальные лица делают порой такие заявления, что юмористы мирно отдыхают в сторонке. Но все же главная новость заключается в том, что мандарины на Новый год в России будут!