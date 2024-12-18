Георгий Филимонов предложил убрать вывески алкомаркетов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил убрать вывести у торговых точек, торгующих преимущественно алкогольной продукцией. Об этом Филимонов сегодня заявил на оперативном совещании в правительстве региона. Его реплика прозвучала после мнения первого заместителя губернатора Юрия Умеренко, который выступил против ярких вывесок алкомаркетов.

«Если говорить простым языком, не должно быть ярких вывесок алкомаркетов, которые являются метом продажи преимущественно алкогольной продукции», - пояснил Умеренко.