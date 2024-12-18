Георгий Филимонов предложил убрать вывески алкомаркетов

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил убрать вывести у торговых точек, торгующих преимущественно алкогольной продукцией. Об этом Филимонов сегодня заявил на оперативном совещании в правительстве региона. Его реплика прозвучала после мнения первого заместителя губернатора Юрия Умеренко, который выступил против ярких вывесок алкомаркетов.

«Если говорить простым языком, не должно быть ярких вывесок алкомаркетов, которые являются метом продажи преимущественно алкогольной продукции», - пояснил Умеренко.

«Я бы вообще предложил снять эти вывески. Посмотрите, что мы может сделать региональными полномочиями. Я вообще выпустил бы соответствующий закон области или постановление правительства, чтобы снять эти вывески. Спортзалы рекламировать - да, музеи - да, рестораны и кафе – да, магазины – да, а вот эти алкомаркеты - нет. Зачем им вывески вообще нужны?» - заявил глава региона. 

Теги:
алкомаркеты реклама запреты
 

Последние новости

Абхазия просит у России бесплатную электроэнергию. Попрошайничество становится привычкой
Вологжанка Алина Пеклецова выступит в «Гонке Чемпионов»
Результаты «Депутатской программы» оценил вологодский губернатор
Более 250 волков добыли вологодские охотники с начала года
Георгий Филимонов предложил убрать вывески алкомаркетов
На родине крупного советского инженера подключили интернет
Георгий Филимонов отменил реорганизацию учреждений здравоохранения
Две плохие новости для российского рынка недвижимости в 2025 году
Вологодский чиновник перебрался в ярославский Минздрав
Сразу два высокопоставленных чиновника покидают администрацию Вологды