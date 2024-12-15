«Чеваката» с огромным трудом взяла реванш у соперниц из Подмосковья

«Чеваката» с огромным трудом взяла реванш у подмосковной команды «Спарта&К-2» на паркете соперниц. Игра прошла сегодня на площадке в городе Видное Московской области.

Решающей для вологжанок стала уже первая десятиминутка, которую «пчелы» выиграли с перевесом в 7 очков – 22:15. Второй период прошел в абсолютно равной борьбе и перед большим перерывом вологжанки не смогли навязать сопернику свою игру. В результате после второго периода разрыв в счете остался неизменным.

Третья десятиминутка оказалась полностью за хозяйками паркета, которые сумели сократить разрыв в счете на 4 очка – 19:15.

Вологжанки смогли на равных продержаться последний период, чтобы не дать соперницам сократить разницу в счете и выйти в лидеры. Этого «пчелам» хватило, чтобы взять реванш у подмосковных соперниц и завершить игру с победным счетом – 78:75.

«Команда навязала очень хорошую борьбу как в защите, так и в нападении, и нам было тяжело с этим справиться. Это и было ключевым моментов в двух играх. Сегодня мы дали большую энергию, показали, что мы можем и хотим выигрывать», - сказала после встречи игрок «Чевакаты» Мария Канищева.

Следующие игры «Чеваката» также проведет на выезде, где встретится с ногинским «Спартаком».