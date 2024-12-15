«Чеваката» не смогла переиграть подмосковных соперниц на их площадке

«Чеваката» не смогла переиграть команду «Спарта&К-2» из подмосковного Видного. Всю игру «пчелы» провели в роли догоняющих.

Первая десятиминутка оказалась самой насыщенной по очкам. На двоих вологжанки и хозяйки паркета накидали в корзину 43 очка. Правда, уже в первом периоде перевес пошел в сторону подмосковной команды – 23:20.

С такой же разницей в три очка завершилась и вторая десятиминутка и так же не в пользу вологжанок. Таким образом, перед большим перерывом команды ушли с разницей в шесть очком в пользу «Спарты» - 42:36.

В третьей десятиминутке вологжанки попытались переломить ход игры, правда, напора «пчел» не хватило, чтобы кардинальным образом повлиять на результат. Период они завершили с разницей в одно очко – 13:12.

Последний отрезок игрового времени также оказался за хозяйками паркета, которые завершили игру с перевесом в семь очков – 71:64.

«Весь матч мы находились в роли догоняющих. Безусловно, тяжело этот барьер преодолеть. К сожалению, сегодня у нас этого не получилось. Где-то и в защите не хватало, и в нападении не могли разобраться. «Спарта» сегодня дала нам бой», - сказала после игры Александра Кирина.

Сегодня вологжанки сыграют вторую игру против подмосковной команды.

. В третей четверти близко подобрались, но потом опять не получилось. Тренерн недоволен так жде, как и мы своей игрой.