В Череповце до конца года завершат монтаж 200 «умных остановок

В Череповце до конца 2024 года планируют завершить монтаж 200 «умных» остановок. Проект реализуется по поручению губернатора Георгия Филимонова и предполагает обустройство 400 современных автобусных павильонов в двух крупнейших городах Вологодчины в течение пяти лет.

«В Череповце планируют выполнить проект в полном объеме и завершить монтаж 200 «умных» остановок до конца 2024 года. 153 павильона уже поставлены, сейчас их подключают к электроснабжению и доукомплектовывают», – рассказал губернатор Георгий Филимонов.

В свою очередь, в Вологде на данный момент смонтированы 38 «умных» остановок. В планах до конца 2024 года оборудовать еще 26 аналогичных павильонов.

Новые остановочные комплексы оснащены экранами, которые показывают актуальное расписание движения общественного транспорта, камерами видеонаблюдения, зарядными устройствами для портативной техники, кнопками вызова экстренных служб, точками доступа Wi-Fi, - сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, что на реализацию проекта в Вологде и Череповце предусмотрено более 800 миллионов рублей из областного бюджета.