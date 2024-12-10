Экс-глава Вологды госпитализирован в критическом состоянии

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов вновь доставлен в критическом состоянии в областную больницу. Как сообщается на его странице в соцсетях, которую в настоящее время ведет его команда, у Шулепова критически низкий пульс.

«В данный момент ему проводят операцию по установке кардиостимулятора. Родственников к Евгению Борисовичу не пускают», - говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце ноября Шулепов был экстренно госпитализирован из СИЗО в областную клиническую больницу с подозрением на инсульт. Спустя сутки его перевели в областную больницу ФСИН, где он содержался под надзором до сих пор.

Глава регионального управления следкома Геннадий Яшин заявил, что следствие не собирается менять экс-главе города меру пресечения.