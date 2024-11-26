Евгений Шулепов экстренно доставлен из СИЗО в областную больницу

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов в экстренном порядке доставлен из следственного изолятора в областную больницу. Как сообщается на странице Шулепова в соцсетях, которую в настоящее время ведут представители его команды, у экс-главы Вологды инсульт. Больше информации о его состоянии на данный момент пока нет.

Ранее представители его команды также сообщали, что 66-летний Шулепов за последние 4 года уже перенес ряд сложных операций на сердце.

Его супруга Ирина Шулепова обещала принести гроб с телом мужа в случае его смерти на площадь Революции.

Ранее NewsVo сообщал, что бывший адвокат Шулепова Виктор Сабуров, который также проходил по уголовному делу экс-главы Вологды, заключил сделку со следствием и был отпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Как предполагает портал GorodChe, сделка Виктора Сабурова со следствием может означать признание вины и соответствующие показания на весь круг причастных, что, с большой долей вероятности повлияло на состояние главного обвиняемого.