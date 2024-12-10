Фактом избиения вологодской школьницы заинтересовались прокуратура и следком

[ Общество ]

Избиением ученицы вологодской городской школы №12 заинтересовались прокуратура и региональное управление следственного комитета. Проверки в школе организованы по поручениям прокурора области Андрея Тимошичева, а также руководителя регионального управления следственного комитета Геннадия Яшина.  

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних со стороны компетентных органов», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В региональном следкоме намерены проверить ненадлежащее исполнение обязанностей руководством школы.

«Руководитель следственного управления поручил руководителю городского следственного отдела провести процессуальную проверку по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы, в которой находились девушки, своих обязанностей по созданию безопасных условий обучения и воспитания школьников», - уточнили в следкоме.

Ранее NewsVo сообщал, что видео с избиением школьницы одноклассницами появилось накануне в соцсетях. Судя по кадрам, одна из школьниц избивала одноклассницу в школьном туалете, причем, била ногами, когда потерпевшая уже упала. Еще одна девочка снимала процесс на телефон. Инцидент также поставлен на контроль руководителем департамента образования Вологодской области Екатериной Целиковой.    

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