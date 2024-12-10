Видео с жестоким избиением вологодской школьницы попало в сеть

[ Происшествия ]

В сети распространяется видео с жестоким избиением 12-летней школьницы. Предположительно, сам факт избиения зафиксирован в школе №12. Судя по кадрам, одна из школьниц била одноклассницу в школьном туалете, причем, пинала ногами, когда потерпевшая уже упала. Еще одна девочка снимала процесс на телефон. Рядом стояли еще несколько школьниц, которые просто наблюдали за происходящим, не пытаясь прекратить избиение.

В комментариях представители городской администрации пояснили, что по данному факту уже поведена проверка.

«По факту, размещенного в социальных сетях видео, администрацией школы проведена проверка. С участниками конфликта и их родителями были проведены беседы в присутствии сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, оформлена постановка на учет», - пояснили в администрации.    

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Видео с жестоким избиением вологодской школьницы попало в сеть
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