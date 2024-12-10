Видео с жестоким избиением вологодской школьницы попало в сеть

В сети распространяется видео с жестоким избиением 12-летней школьницы. Предположительно, сам факт избиения зафиксирован в школе №12. Судя по кадрам, одна из школьниц била одноклассницу в школьном туалете, причем, пинала ногами, когда потерпевшая уже упала. Еще одна девочка снимала процесс на телефон. Рядом стояли еще несколько школьниц, которые просто наблюдали за происходящим, не пытаясь прекратить избиение.

В комментариях представители городской администрации пояснили, что по данному факту уже поведена проверка.