Избиение вологодской школьницы комментирует департамент образования

Департамент образования Вологодской области прокомментировал факт избиения ученицы 7-го класса в туалете школы №12 Вологды. Комментарий публикует губернатор региона Георгий Филимонов в своем telegram-канале

«26.11 произошел инцидент (драка между девочками 7 класс) в туалете школы 12 г. Вологды. Причина: оскорбление одной из девочек другой через переписку в социальных сетях. Девочка состоит на учете в ОДН. Полиция работала. Обе девочки в настоящий момент в школе, учатся. В школу нами направлен педагог-психолог областного центра психолого-педагогической и медиков-социальной помощи в целях изучения эмоционального состояния подростков, психологического климата и консультированию школьных педагогов по конфликтным ситуациям. Держу на контроле», - сообщает начальник департамента образования Екатерина Целикова.

Ранее NewsVo сообщал, что видео с избиением школьницы одноклассницами появилось в соцсетях. Судя по кадрам, одна из школьниц избивала одноклассницу в школьном туалете, причем, била ногами, когда потерпевшая уже упала. Еще одна девочка снимала процесс на телефон.